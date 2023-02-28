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00:09, 28 февраля 2023Бывший СССР

«ЧВК Редан» появилась на Украине

Подростки из «ЧВК Редан» устроили массовые драки в Киеве, Львове и Харькове

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Подростки из «ЧВК Редан» устроили массовые драки в городах Украины. Об этом пишет УНИАН.

Так, стало известно о минимум трех инцидентах — в Киеве, Львове и Харькове. При этом в последнем задержали более 200 несовершеннолетних, среди которых 66 девочек.

В Киеве у задержанных нашли кастеты и иное холодное оружие, а также газовые баллончики. Местная полиция успела оцепить территорию и задержать агрессивно настроенную молодежь.

В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией».

27 февраля сообщалось, что московская полиция задержала 226 молодых людей перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк». У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи.

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Символом этой группировки является паук с цифрой четыре. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов.
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Марина Совина
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