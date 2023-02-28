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04:55, 28 февраля 2023Мир

Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела новые санкции против 48 российских граждан и 73 организаций
СюжетСанкции против России:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония ввела новые санкции против 48 российских граждан и 73 организаций из России. Об этом сообщает японский МИД, передает ТАСС.

Под ограничения попали заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, начальник Управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, названный родственником Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, а также ряд сотрудников Генштаба Вооруженных сил России. Отмечается, что Токио также замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России.

В числе попавших под санкции организаций числятся частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также физический институт имени П. Н. Лебедева и ряд институтов РАН.

25 февраля десятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. В его рамках ограничения затронут 1473 физлица и 205 организации из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

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Марина Совина
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