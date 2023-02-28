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20:49, 28 февраля 2023Россия

В СПЧ задумались об определении русофобии

Глава СПЧ Фадеев заявил, что термин «русофобия» нуждается в уточнении

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Термин «русофобия» нуждается в определении и уточнении, а само явление — в адекватном наказании, заявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.

По словам общественника, СПЧ нужно задуматься, достаточно ли в России статей Уголовного кодекса для наказания за русофобию.

«Что такое русофобия? Как это квалифицировать? В этом заключается наша задача. Это непростая, тонкая работа. Надо понять, хватает ли статей в УК или нужна новая», — заявил глава правозащитного органа.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма. В ведомстве подчеркнули, что русофобия — «весьма нелицеприятное явление», которое стало распространяться в отдельных государствах.

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Марк Леонов
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