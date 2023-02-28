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17:20, 28 февраля 2023Силовые структуры

Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма

Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрия Хохлова.

Кроме того, он выступил с предложением ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах.

Начальник управления добавил, что русофобия — «весьма нелицеприятное явление», которое стало распространяться в отдельных государствах.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что растоптать Россию и «Русский мир» невозможно. Он призвал лечить сильными средствами эпидемию русофобии, которая бушует на Западе.

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Елизавета Новикова
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