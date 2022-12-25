В России призвали лечить эпидемию русофобии на Западе

Зампред Совбеза Медведев призвал лечить эпидемию русофобии на Западе сильными средствами

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что растоптать Россию и «Русский мир» невозможно. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».

Медведев призвал лечить сильными средствами эпидемию русофобии, которая бушует на Западе. Он подчеркнул, что 2022 год, как и восемь предыдущих, «прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире». По его мнению, страны решили «возродить главного врага», чтобы не нести ответственность за свои ошибки во время пандемии COVID-19 и экономического кризиса.

Зампред Совбеза добавил, что Запад обладает «циничной немедицинской "амнезией"» и «частичной потерей "слуха" и "зрения"».

«То, что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве, обходят "деликатным" молчанием, заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, главное, будущие мучения и убийства», — подчеркнул он.

В том же материале Медведев заявил о намерении недругов России разделить и уничтожить страну. По его мнению, Москва отвечает любым намерениям «унизить целые народы в угоду корыстным интересам».