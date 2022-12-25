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23:28, 25 декабря 2022Россия

В России призвали лечить эпидемию русофобии на Западе

Зампред Совбеза Медведев призвал лечить эпидемию русофобии на Западе сильными средствами
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что растоптать Россию и «Русский мир» невозможно. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».

Медведев призвал лечить сильными средствами эпидемию русофобии, которая бушует на Западе. Он подчеркнул, что 2022 год, как и восемь предыдущих, «прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире». По его мнению, страны решили «возродить главного врага», чтобы не нести ответственность за свои ошибки во время пандемии COVID-19 и экономического кризиса.

Зампред Совбеза добавил, что Запад обладает «циничной немедицинской "амнезией"» и «частичной потерей "слуха" и "зрения"».

«То, что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве, обходят "деликатным" молчанием, заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, главное, будущие мучения и убийства», — подчеркнул он.

В том же материале Медведев заявил о намерении недругов России разделить и уничтожить страну. По его мнению, Москва отвечает любым намерениям «унизить целые народы в угоду корыстным интересам».

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Марина Совина
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