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12:39, 28 февраля 2023Мир

США предложили Украине самой определить критерии победы

Представитель Белого дома Кирби: Украина должна сама решить, как для нее выглядит победа

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти Украины должны сами определить критерии победы в текущем конфликте. С таким предложением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.

Подчеркнув, что Вашингтон поддерживает Киев и хочет, чтобы он вышел из конфликта победителем, Кирби отметил, что власти Соединенных Штатов верят, что такой сценарий возможен. «Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — добавил он, отвечая на вопрос о том, как в Белом доме видят победу Киева и подразумевает ли она «возвращение» Крыма.

Кирби указал, что в случае, если в Киеве согласятся сесть за стол переговоров с Москвой, то власти страны сами решат, о чем они будут договариваться с российской стороной. Собеседник Bloomberg заверил, что Россия якобы не предпринимает усилий и не демонстрирует желания вести переговоры.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс.

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Варвара Кошечкина
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