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08:47, 28 февраля 2023Мир

В США призвали Украину получить контроль над Крымом раньше Донбасса

Экс-командующий войсками США в Европе: Украина должна взять Крым раньше, чем Донбасс

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс. С таким призывом выступил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передает Euractiv.

«Пока Россия может запускать самолеты с ракетами, беспилотники или Черноморский флот может действовать отсюда, страна никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику», — заявил военный.

По его словам, украинская сторона не сможет использовать порты в Мариуполе и Одессе до тех пор, пока ей угрожает Черноморский флот России в Крыму. Отмечается, что вопреки утверждениям некоторых скептически настроенных политиков и аналитиков, Ходжес считает украинскую военную кампания по освобождению Крыма возможной.

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Генерал указал, что для атаки на Крым необходима передача западными союзниками вооружения Киеву, прежде всего ракет большой дальности. «Если вы хотите осуществить изоляцию, а затем и освобождение Крыма, вам нужна возможность его изолировать — нарушить основные коммуникации между Россией и Крымом, Керченский мост и сухопутный мост — дальнобойными ракетными ударами с воздуха по мостам и наземные удары крупных бронетанковых сил», — рассказал он.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что вопрос о статусе полуострова может быть пересмотрен в будущем вопреки позиции России. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.

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Виктория Кондратьева
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