В США призвали Украину получить контроль над Крымом раньше Донбасса

Экс-командующий войсками США в Европе: Украина должна взять Крым раньше, чем Донбасс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс. С таким призывом выступил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передает Euractiv.

«Пока Россия может запускать самолеты с ракетами, беспилотники или Черноморский флот может действовать отсюда, страна никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику», — заявил военный.

По его словам, украинская сторона не сможет использовать порты в Мариуполе и Одессе до тех пор, пока ей угрожает Черноморский флот России в Крыму. Отмечается, что вопреки утверждениям некоторых скептически настроенных политиков и аналитиков, Ходжес считает украинскую военную кампания по освобождению Крыма возможной.

Генерал указал, что для атаки на Крым необходима передача западными союзниками вооружения Киеву, прежде всего ракет большой дальности. «Если вы хотите осуществить изоляцию, а затем и освобождение Крыма, вам нужна возможность его изолировать — нарушить основные коммуникации между Россией и Крымом, Керченский мост и сухопутный мост — дальнобойными ракетными ударами с воздуха по мостам и наземные удары крупных бронетанковых сил», — рассказал он.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что вопрос о статусе полуострова может быть пересмотрен в будущем вопреки позиции России. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.