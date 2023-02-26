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20:35, 26 февраля 2023Мир

Помощник Байдена высказался о захвате Крыма Украиной

Белый дом отказался дать точный ответ на вопрос о поддержке Киева в силовом захвате Крыма

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Белый дом не может точно сказать, поддержит ли он силовой захват Крыма Украиной, так как это лишь гипотетический вопрос. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отказался давать четкий ответ на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать захват Украиной Крыма с помощью армии. Сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский озабочен занятием лучшей позиции на поле боя, чтобы затем укрепиться в лучшей позиции за столом переговоров.

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«Мы хотим помочь Украине превратить победы на поле боя в дипломатические рычаги. И это требует от нас оказания им военной помощи, в которой они нуждаются. То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не стану углубляться в гипотетические вопросы [о захвате Крыма]», — заявил Салливан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент США Джо Байден допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. «Не все сразу», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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