В сети удивились внешности Селены Гомес до и после нанесения макияжа

Певица Селена Гомес показала инструкцию по созданию легкого макияжа и удивила фанатов

Американская певица Селена Гомес показала внешность до и после нанесения макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя знаменитость выложила ролик, в котором она продемонстрировала пошаговую инструкцию по созданию легкого макияжа. «Приготовься со мной делать абсолютно ничего», — подписала она пост, который набрал более пяти миллионов лайков.

Так, в начале видео поп-исполнительница предстала перед подписчиками без косметики на лице. Затем она нанесла на кожу тональный крем, контуринг и хайлатер. После этого артистка оформила брови, нанесла на ресницы тушь, а на губы — оранжевую помаду.

Поклонники восхитились преображением звезды, о чем принялись писать комментариях. «Ты чертовски красива! Выглядишь шикарно даже без косметики», «Вот это мы называем естественной красотой», «Клянусь, ты всегда будешь очень красивой», «Твоей внешности можно только позавидовать. Невероятная», «Королева», — высказывались они.

В январе Селена Гомес появилась на красной дорожке «Золотого глобуса» в черном платье Valentino длины макси, оформленном глубоким декольте и фиолетовыми рукавами-фонариками. В социальных сетях образ подвергся критике: пользователи писали, что Селена Гомес располнела, а платье ее старит.