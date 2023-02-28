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20:47, 28 февраля 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о плачевной ситуации для ВСУ под Артемовском

CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем об этом сообщают в Киеве

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Ситуация под Артемовском (украинское название — Бахмут) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо хуже, чем об этом сообщают в Киеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных, участвующих в боях за город.

Один из украинских военных анонимно рассказал телеканалу, что ситуация в Артемовске в настоящее время очень плачевная. «Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении», — заявил он.

Еще один украинский военнослужащий назвал боевые действия «адом».

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной, а у подразделений нет достаточного количества вооружений для наступления.

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Алевтина Запольская
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