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03:42, 28 февраля 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал о сложной ситуации в районе Артемовска

«Страна.ua»: командир ВСУ Мадьяр сообщил о сложной для Киева ситуации в районе Артемовска

Фото: Reuters

Командир вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева обстановке у Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова приводит издание «Страна.ua».

После общения со всем коллегами Мадьяр пришел к выводу, что ситуация тяжелая по всем направлениям. Он также отметил, что у ВСУ в Артемовске нет достаточного для наступления количества вооружений. «Для наступательных действий у нас тут средств не хватает. Не хватает мин, всех без исключения — от 60-х до 120-х. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте», — сообщил командир ВСУ.

По словам Мадьяра, российская сторона хочет «перекусить» одну из дорог, чтобы сформировать оперативное окружение. «Враг бьет по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, в последние добавил авиацию», — добавил военный.

Вечером 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на артемовском направлении, назвав ее «постоянно сложной».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о неготовности Украины вывести свои войска и сдать Артемовск. Он отметил, что «точную дату [ухода ВСУ] никто не назовет». Также Пушилин рассказал, что практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил. При этом Киев продолжает переброску резервов на артемовское направление.

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Екатерина Подвигина
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