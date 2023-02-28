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00:40, 28 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о неготовности Киева сдать Артемовск

Пушилин заявил о неготовности Украины вывести свои войска и сдать Артемовск

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Украина пока не готова полностью сдать Артемовск (украинское название — Бахмут) и вывести свои войска. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он отметил, что «точную дату [ухода ВСУ] никто не назовет». «Пока в этой мясорубке Киев продолжает перемалывать своих же военных», — сказал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР рассказал, что практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил. При этом Киев продолжает переброску резервов на артемовское направление, отметил он.

Вечером 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на артемовском направлении, назвав ее «постоянно сложной». Одновременно с ним схожее заявление сделала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Она уточнила, что наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».

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Марина Совина
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