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16:06, 28 февраля 2023Забота о себе

Названы провоцирующие неприятный запах изо рта болезни

Врач Владимир Неронов рассказал, что запах изо рта может появиться из-за больных миндалин

Фото: Unsplash

Запах изо рта может появиться из-за больных миндалин и других проблем со здоровьем, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал болезни, провоцирующие появление зловонного дыхания.

«Неприятный запах изо рта — это проблема, о которой зачастую можно узнать от окружающих. Она возникает не только из-за привычки не чистить зубы», — говорит Неронов. Зачастую неприятно пахнет от курильщиков и тех, кто увлекается алкогольными напитками.

Алкоголь (этанол) метаболизируется в печени, а выводится, не считая мочи и отчасти кала, в основном через легкие в виде перегара. Также на воздухоносных путях и альвеолах оседают частицы табака. За их удаление отвечают альвеолярные макрофаги, пояснил врач.

Кроме того, неприятный запах может исходить от больных миндалин. Он возникает в результате жизнедеятельности болезнетворных бактерий и грибов. Также зловонный запах может исходить из носа при озене (зловонном насморке)

Владимир Нероновгастроэнтеролог

Запах изо рта может возникать и при заболеваниях органов пищеварения. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Это является причиной воспаления пищевода и вызывает отрыжку воздухом с запахом пищи, продолжил Неронов.

При патологических процессах в желудке и пищеводе отрыжка имеет запах гниения. Всем, кто страдает этим недугом, необходимо пройти эндоскопическое обследование в поисках возможной причины заболевания. Одной из которых может быть бактерия helicobacter pylori

Владимир Нероновгастроэнтеролог
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Неприятный запах изо рта может быть симптомом патологии печени. По специфике запаха специалист может определить диагноз. Например, так называемый запах «печеных яблок» может говорить о циррозе печени, предупредил Неронов.

В большинстве случаев причиной проблемы являются кариозные зубы, больные десны и язык

Владимир Нероновгастроэнтеролог

«Если окружающие вас люди обращают внимание на неприятный запах изо рта, но при этом вы регулярно чистите зубы, ухаживаете за полостью рта и языком, необходимо пройти обследование у гастроэнтеролога, ЛОРа, пульмонолога», — подвел итог врач.

Ранее Владимир Неронов перечислил запахи людей с различными болезнями. Он рассказал, что люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками, а с сахарным диабетом — ацетоном.

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Вера Владзиевская
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