Врач Владимир Неронов рассказал, что запах изо рта может появиться из-за больных миндалин

Запах изо рта может появиться из-за больных миндалин и других проблем со здоровьем, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал болезни, провоцирующие появление зловонного дыхания.

«Неприятный запах изо рта — это проблема, о которой зачастую можно узнать от окружающих. Она возникает не только из-за привычки не чистить зубы», — говорит Неронов. Зачастую неприятно пахнет от курильщиков и тех, кто увлекается алкогольными напитками.

Алкоголь (этанол) метаболизируется в печени, а выводится, не считая мочи и отчасти кала, в основном через легкие в виде перегара. Также на воздухоносных путях и альвеолах оседают частицы табака. За их удаление отвечают альвеолярные макрофаги, пояснил врач.

Кроме того, неприятный запах может исходить от больных миндалин. Он возникает в результате жизнедеятельности болезнетворных бактерий и грибов. Также зловонный запах может исходить из носа при озене (зловонном насморке) Владимир Неронов гастроэнтеролог

Запах изо рта может возникать и при заболеваниях органов пищеварения. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Это является причиной воспаления пищевода и вызывает отрыжку воздухом с запахом пищи, продолжил Неронов.

При патологических процессах в желудке и пищеводе отрыжка имеет запах гниения. Всем, кто страдает этим недугом, необходимо пройти эндоскопическое обследование в поисках возможной причины заболевания. Одной из которых может быть бактерия helicobacter pylori Владимир Неронов гастроэнтеролог

Неприятный запах изо рта может быть симптомом патологии печени. По специфике запаха специалист может определить диагноз. Например, так называемый запах «печеных яблок» может говорить о циррозе печени, предупредил Неронов.

В большинстве случаев причиной проблемы являются кариозные зубы, больные десны и язык Владимир Неронов гастроэнтеролог

«Если окружающие вас люди обращают внимание на неприятный запах изо рта, но при этом вы регулярно чистите зубы, ухаживаете за полостью рта и языком, необходимо пройти обследование у гастроэнтеролога, ЛОРа, пульмонолога», — подвел итог врач.

Ранее Владимир Неронов перечислил запахи людей с различными болезнями. Он рассказал, что люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками, а с сахарным диабетом — ацетоном.