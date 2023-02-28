Брошенного в колодец новорожденного ребенка спасли благодаря змее

Times of India: змея помогла новорожденному ребенку спастись из шестиметрового колодца

Семейная пара в индийском городе Бадаюн, штат Уттар-Прадеш, спасла из сухого колодца брошенного новорожденного ребенка благодаря змее. Об этом сообщает Times of India.

50-летний Прем Радж и его 48-летняя жена Сомвати Деви работали на своей ферме, когда услышали детский плач. Прем спустился в шестиметровый колодец, откуда раздавались крики, и увидел, что рядом с ребенком находится змея. После появления мужчины рептилия, которая напугала новорожденного, заставила его разрыдаться и обратить тем самым внимание фермеров на себя, медленно уползла.

Индиец извлек ребенка из колодца и сообщил о произошедшем в полицию. Его жена вместе другими жителями деревни сопроводила ребенка на скорой помощи в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего его перевели в частную больницу.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Забуль 10-летний мальчик провалился в глубокий колодец и провел там два дня в ожидании спасения. Глубина колодца составила 27 метров.

