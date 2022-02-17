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10-летний мальчик упал в глубокий колодец и провел там больше двух суток

В Афганистане третьи сутки спасают провалившегося в 27-метровый колодец мальчика

Фото: @bpashtonmal

В афганской провинции Забуль 10-летний мальчик провалился в глубокий колодец и провел там два дня в ожидании спасения. Об этом сообщается на сайте телекомпании Al Jazeera.

Во вторник, 15 февраля, мальчик по имени Хайдар упал в 27-метровый колодец. Его родители вызвали спасателей, которые третьи сутки пытаются добраться до него. По их данным, Хайдар находится на глубине 10 метров. Это удалось выяснить благодаря камере, которую опустили в колодец, чтобы найти ребенка.

На месте происшествия дежурит скорая помощь. Спасательная операция длится больше 48 часов.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик Райан, провалившийся в 32-метровый колодец в марроканской провинции Шефшауэн и выживавший там пять дней, умер. Король Марокко Мохаммед VI позвонил родителям ребенка и выразил им соболезнования.

Евгения Черкасова
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