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09:14, 28 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка украла двух породистых собак и попала под следствие

В Сергиевом Посаде задержали 50-летнюю женщину, укравшую из гаража двух породистых собак

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Сергиевом Посаде задержали 50-летнюю женщину, укравшую двух породистых собак. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница и рассказала о пропаже питомцев. Выяснилось, что фигурантка проникла в гаражи в микрорайоне «Звездочка» и забрала животных. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Собак вернули владелице, а женщину оставили под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что суд в Казани дал бывшему следователю 6,5 года колонии за кражу сейфа с вещдоками.

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Екатерина Власова
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