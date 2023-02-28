Россиянка украла двух породистых собак и попала под следствие

В Сергиевом Посаде задержали 50-летнюю женщину, укравшую из гаража двух породистых собак

В Сергиевом Посаде задержали 50-летнюю женщину, укравшую двух породистых собак. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница и рассказала о пропаже питомцев. Выяснилось, что фигурантка проникла в гаражи в микрорайоне «Звездочка» и забрала животных. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Собак вернули владелице, а женщину оставили под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что суд в Казани дал бывшему следователю 6,5 года колонии за кражу сейфа с вещдоками.