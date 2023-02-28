Россиянин кинулся в штормящее море спасать собаку и едва не погиб на глазах жены
В Сочи турист из Москвы прыгнул в штормящее море, чтобы спасти собаку, и едва не утонул на глазах супруги, попав под волнорез. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент произошел на пляже около санатория «Сочи». 47-летний москвич прогуливался по берегу с женой, когда увидел тонущую в море собаку. Неравнодушный турист кинулся на помощь погибающему животному и впоследствии был затянут под волнорез. Когда мужчина пропал из виду, его супруга связалась со спасателями Южного регионального поискового отряда (ЮРПСО) и объяснила ситуацию.
Вернуться обратно на берег россиянину помог персонал санатория, уже на пляже спасатели и медик ЮРПСО оказали ему необходимую медицинскую помощь. Отмечалось, что у туриста могло развиться переохлаждение.
Ранее в январе российскую туристку, едва не утонувшую на тайском Пхукете, чудом спасли другие отдыхающие. Женщину вытащили на берег, когда она уже потеряла сознание, однако после искусственного дыхания путешественница пришла в себя.