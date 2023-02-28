Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:07, 28 февраля 2023Бывший СССР

Украина вышла из трех соглашений о пограничном сотрудничестве

Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества — с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключенного 18.10.2011 в городе Донецке», — написал Мельничук.

Кроме того, по его словам, Кабмин остановил действие Соглашения между правительством Белоруссии и Украины по организации совместного контроля на пунктах пропуска, заключенного в 1995 году. Также Киев вышел из Соглашения по льготным поставкам специальной техники пограничным войскам государств-участников СНГ, заключенного в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Россиянина осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать
Масса домашнего скота превысила диких млекопитающих в десятки раз
Названа неожиданная опасность внедорожников
Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам
РФС получил приглашение на турнир от УЕФА
Военный аналитик назвал характеристики упавшего в Подмосковье дрона
В СПЧ задумались об определении русофобии
На Украине рассказали о плачевной ситуации для ВСУ под Артемовском
Турист случайно купил на Бали вино по цене отдыха на острове и насмешил юзеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.