Украина вышла из трех соглашений о пограничном сотрудничестве

Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ

Украина вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества — с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключенного 18.10.2011 в городе Донецке», — написал Мельничук.

Кроме того, по его словам, Кабмин остановил действие Соглашения между правительством Белоруссии и Украины по организации совместного контроля на пунктах пропуска, заключенного в 1995 году. Также Киев вышел из Соглашения по льготным поставкам специальной техники пограничным войскам государств-участников СНГ, заключенного в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.