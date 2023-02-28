Путин подписал закон о праве кабмина приостанавливать раскрытие статистики

Путин подписал закон о праве кабмина приостанавливать раскрытие официальной статистики

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства приостанавливать раскрытие официальной статистики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 февраля.

«Решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — сказано в документе.