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19:50, 28 февраля 2023Россия

Путин подписал закон о праве кабмина приостанавливать раскрытие статистики

Путин подписал закон о праве кабмина приостанавливать раскрытие официальной статистики

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства приостанавливать раскрытие официальной статистики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 февраля.

«Решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — сказано в документе.

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Варвара Родикова
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