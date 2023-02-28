Стало известно об уничтожении техники ВСУ на херсонском направлении

ТАСС: российские военные уничтожили миномет и РСЗО «Град» ВСУ на херсонском направлении

Российские военные уничтожили миномет и реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом», — рассказал он.

