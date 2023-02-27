Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 февраля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 27 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броварах Киевской области, а также по оперативному центру специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого. Суточные потери Киева на краснолиманском направлении составили 140 человек, на херсонском — до 60 человек, на донецком — 250, на купянском — 70, на южнодонецком и запорожском — 95.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппарата, 406 зенитных ракетных комплекса, 8058 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8574 единиц специальной военной автомобильной техники.