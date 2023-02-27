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15:34, 27 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 февраля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 27 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броварах Киевской области, а также по оперативному центру специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого. Суточные потери Киева на краснолиманском направлении составили 140 человек, на херсонском — до 60 человек, на донецком — 250, на купянском — 70, на южнодонецком и запорожском — 95.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппарата, 406 зенитных ракетных комплекса, 8058 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8574 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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