Названы курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: туры в Турцию и ОАЭ с отправлением в марте обойдутся дешевле 100 тысяч рублей

В начале марта самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Турция, ОАЭ и Египет. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 1 по 7 марта на двоих назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов заняла Турция, куда отправиться на отдых можно за 67,8 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,5 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть в Египте выйдет в 142 тысячи рублей, дороже стоят курорты Таиланда и Кубы — от 148 и 165 тысяч рублей. В категории от 170 до 200 тысяч рублей оказались Шри-Ланка, Венесуэла, Гоа и Катар. Больше всего придется заплатить за отпуск на Мальдивах и Сейшелах. Стоимость путевок — 203 и 213 тысяч рублей на двоих соответственно.

Ранее Сочи назвали самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится порядка десяти процентов всех заказов. Также, согласно данным бронирований на период с 4 по 12 марта, соотечественники устремятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.