Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 28 февраля 2023Путешествия

Названы курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: туры в Турцию и ОАЭ с отправлением в марте обойдутся дешевле 100 тысяч рублей

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

В начале марта самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Турция, ОАЭ и Египет. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 1 по 7 марта на двоих назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов заняла Турция, куда отправиться на отдых можно за 67,8 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,5 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Отдохнуть в Египте выйдет в 142 тысячи рублей, дороже стоят курорты Таиланда и Кубы — от 148 и 165 тысяч рублей. В категории от 170 до 200 тысяч рублей оказались Шри-Ланка, Венесуэла, Гоа и Катар. Больше всего придется заплатить за отпуск на Мальдивах и Сейшелах. Стоимость путевок — 203 и 213 тысяч рублей на двоих соответственно.

Ранее Сочи назвали самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится порядка десяти процентов всех заказов. Также, согласно данным бронирований на период с 4 по 12 марта, соотечественники устремятся в МосквуСанкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Российского пенсионера оштрафовали за дискредитирующие армию «классы» в соцсети
Таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве
Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель
Экономика одной европейской страны вступила в рецессию
На Украине пресекли попытку побега призывников за границу
Раскрыты подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике
Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8
В России высказались о будущем санкций против страны
В офисе Зеленского выступили против прекращения огня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.