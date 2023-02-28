Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:34, 28 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина отправят на принудительное лечение за убийство бабушки кухонным ножом

В Воронежской области мужчину отправят на принудительное лечение за убийство бабушки

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

В Воронежской области 27-летнего россиянина отправят на принудительное лечение по делу об убийстве кухонным ножом родной бабушки и нападение на 30-летнюю прохожую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Согласно заключению экспертов, из-за хронического психического расстройства уроженец Тюменской области не мог осознавать опасность своих действий.

По данным следствия, 3 декабря 2022 года возле одного из домов на улице Мосина в поселке Рамонь мужчина напал на 30-летнюю местную жительницу и не менее 12 раз ударил ее ножом. Решив, что она умерла, россиянин скрылся с места происшествия. Пострадавшую заметил прохожий и вызвал бригаду скорой помощи. Благодаря усилиям врачей женщину удалось спасти.

В тот же день мужчина пришел к своей бабушке и зарезал ее, нанеся не менее 41 удара кухонным ножом в область лица, шеи и груди. От полученных ранений жертва скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 19-летний внук забил до смерти деревянным бруском 83-летнюю бабушку и заснул.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Россиянина осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать
Масса домашнего скота превысила диких млекопитающих в десятки раз
Названа неожиданная опасность внедорожников
Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам
РФС получил приглашение на турнир от УЕФА
Военный аналитик назвал характеристики упавшего в Подмосковье дрона
В СПЧ задумались об определении русофобии
На Украине рассказали о плачевной ситуации для ВСУ под Артемовском
Турист случайно купил на Бали вино по цене отдыха на острове и насмешил юзеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.