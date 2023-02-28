Россиянина отправят на принудительное лечение за убийство бабушки кухонным ножом

В Воронежской области мужчину отправят на принудительное лечение за убийство бабушки

В Воронежской области 27-летнего россиянина отправят на принудительное лечение по делу об убийстве кухонным ножом родной бабушки и нападение на 30-летнюю прохожую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Согласно заключению экспертов, из-за хронического психического расстройства уроженец Тюменской области не мог осознавать опасность своих действий.

По данным следствия, 3 декабря 2022 года возле одного из домов на улице Мосина в поселке Рамонь мужчина напал на 30-летнюю местную жительницу и не менее 12 раз ударил ее ножом. Решив, что она умерла, россиянин скрылся с места происшествия. Пострадавшую заметил прохожий и вызвал бригаду скорой помощи. Благодаря усилиям врачей женщину удалось спасти.

В тот же день мужчина пришел к своей бабушке и зарезал ее, нанеся не менее 41 удара кухонным ножом в область лица, шеи и груди. От полученных ранений жертва скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 19-летний внук забил до смерти деревянным бруском 83-летнюю бабушку и заснул.