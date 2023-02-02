Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 2 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе 19-летний внук забил бабушку до смерти деревянным бруском

В ЯНАО 19-летний внук забил до смерти деревянным бруском 83-летнюю бабушку и заснул

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе 19-летний внук убил свою 83-летнюю бабушку. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, накануне 30 января в селе Халясавэй Пуровского района пьяный фигурант вернулся домой и стал агрессивно себя вести. Мать решила уйти из дома и оставила сына наедине с бабушкой. Тогда он поссорился с пенсионеркой и забил ее деревянным бруском до смерти, а затем уснул.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд арестовал 27-летнюю россиянку, поджегшую неспособную передвигаться бабушку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Врач дала советы по выбору полезных макарон
Девушка окрасила волосы перед тренировкой и порозовела в зале
В Иране назвали ответственных за атаку на объект Минобороны
Стало известно о восьми погибших при пожаре в бытовках в Севастополе
Женщина нашла своего двойника и убила его ради инсценировки собственной смерти
Обнаружен новый резервуар латентной ВИЧ-инфекции
Назван популярный для ипотеки в России тип недвижимости
Появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в Севастополе
Британцы наконец заметили полное отсутствие САУ в армии после их передачи ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.