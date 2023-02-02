В российском регионе 19-летний внук забил бабушку до смерти деревянным бруском

В ЯНАО 19-летний внук забил до смерти деревянным бруском 83-летнюю бабушку и заснул

В Ямало-Ненецком автономном округе 19-летний внук убил свою 83-летнюю бабушку. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, накануне 30 января в селе Халясавэй Пуровского района пьяный фигурант вернулся домой и стал агрессивно себя вести. Мать решила уйти из дома и оставила сына наедине с бабушкой. Тогда он поссорился с пенсионеркой и забил ее деревянным бруском до смерти, а затем уснул.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд арестовал 27-летнюю россиянку, поджегшую неспособную передвигаться бабушку.