Суд арестовал поджегшую бабушку 27-летнюю россиянку

В Удмуртии суд арестовал 27-летнюю россиянку, поджегшую неспособную передвигаться бабушку

В Удмуртии суд арестовал 27-летнюю жительницу Глазова, поджегшую 77-летнюю бабушку. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 31 октября россиянка облила неспособную передвигаться пожилую родственницу горючим и подожгла. Как уточнялось ранее, мотивом стали запреты бабушки не пить, не устраивать дома праздники и не менять любовников.

2 ноября пенсионерка скончалась в больнице.

Отмечается, что ранее внучка уже избивала погибшую и даже была судима за это.

11 мая сообщалось, что под Иркутском 39-летний мужчина убил 81-летнюю бабушку и спрятал ее тело в лесу.