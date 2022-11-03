Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:12, 3 ноября 2022Силовые структуры

Суд арестовал поджегшую бабушку 27-летнюю россиянку

В Удмуртии суд арестовал 27-летнюю россиянку, поджегшую неспособную передвигаться бабушку

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Удмуртии суд арестовал 27-летнюю жительницу Глазова, поджегшую 77-летнюю бабушку. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 31 октября россиянка облила неспособную передвигаться пожилую родственницу горючим и подожгла. Как уточнялось ранее, мотивом стали запреты бабушки не пить, не устраивать дома праздники и не менять любовников.

2 ноября пенсионерка скончалась в больнице.

Отмечается, что ранее внучка уже избивала погибшую и даже была судима за это.

11 мая сообщалось, что под Иркутском 39-летний мужчина убил 81-летнюю бабушку и спрятал ее тело в лесу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Патрушев назвал терактом нападение на российские корабли в Севастополе
Китай завершил сборку национальной орбитальной станции
Семья нашла под полом своего дома жуткую фотографию с готической церковью
Патрушев заявил об участии Запада в создании «грязной бомбы»
Артемий Лебедев раскрыл «мерзость» YouTube
Патрушев оценил переписку Трасс и Блинкена по взрыву на «Северных потоках»
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
В российском регионе осудят мужчину за убийство незнакомца в доме матери
Врач назвала доступный каждому неочевидный способ проверить состояние здоровья
Более 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.