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Заявившего об исчезновении бабушки россиянина осудят за ее убийство

Под Иркутском 39-летний мужчина убил 81-летнюю бабушку и спрятал ее тело в лесу

Фото: Free Wind / Фотобанк Лори

В Иркутской области 39-летний местный житель предстанет перед судом по делу об убийстве 81-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, мужчина проживал вместе бабушкой в доме в деревне Куда. В конце января он из личной неприязни убил родственницу, вывез ее тело в лес, а после заявил в полицию об ее исчезновении.

Стражи порядка и волонтеры сутки искали пропавшую, позже ее тело обнаружили рядом с Александровским трактом. Следователям СКР удалось установить ключевой момент: вечером 30 января фигурант проезжал пост весового контроля, его автомобиль зафиксировала камера наблюдения. Вес машины на обратном пути стал легче приблизительно на вес тела потерпевшей. Правоохранители поняли, что обвиняемый причастен к гибели пожилой женщины.

На время следствия его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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