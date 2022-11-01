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20:51, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка облила горючим и подожгла свою бабушку из-за нравоучений

В Глазове 27-летняя внучка попыталась заживо сжечь бабушку из-за нравоучений

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Глазове 27-летняя жительница Удмуртии попыталась расправиться с бабушкой из-за постоянных нравоучений. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, внучка решила заживо сжечь родственницу: она облила ее горючим и подожгла. Мотивом стали запреты бабушки не пить, не устраивать дома праздники и не менять возлюбленных. Потерпевшая получила сильные ожоги, но ее удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на убийство.

Ранее стало известно, что Петрозаводский городской суд в Карелии приговорил к десяти годам и пяти месяцам лишения свободы 21-летнего москвича за попытку убийства 22-летней девушки, вымогательство и поджог.

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Екатерина Власова
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