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18:36, 27 октября 2022Силовые структуры

Москвич попытался заживо сжечь знакомую с квартирой и получил 12,5 года колонии

В Карелии осудили на 12,5 года юношу, пытавшегося заживо сжечь 22-летнюю подругу и ее дом

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Петрозаводский городской суд в Карелии приговорил к десяти годам и пяти месяцам лишения свободы 21-летнего москвича за попытку убийства 22-летней девушки, вымогательство и поджог. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Инна Таратутина.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство, уничтожении чужого имущества и вымогательстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших на 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, фигурант согласился одолжить деньги своей знакомой, но она долго не возвращала сумму. Тогда юноша решил расправиться с жертвой и поджечь ее квартиру в марте 2021 года, надеясь, что подруга сгорит заживо. Однако он перепутал дверь, и пламя охватило жилище соседки. Та заметила возгорание и потушила огонь. После этого осужденный, угрожая расправой, начал вымогать у знакомой деньги. Он высылал ей сообщения по почте. Благодаря письмам правоохранителям удалось найти молодого человека и задержать.

Отмечается, что ущерб от пожара составил 20 тысяч рублей: осужденный возместил их на этапе следствия.

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Екатерина Власова
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