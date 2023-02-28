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16:01, 28 февраля 2023Бывший СССР

В партии Зеленского не поддержали идею люстраций

Украинский депутат Корниенко: в партии Зеленского не поддерживают идею люстраций

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В партии «Слуга народа» не поддерживают идею люстраций — отстранения от политической жизни страны депутатов и членов запрещенных на Украине партий. Об этом заявил парламентарий Александр Корниенко, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Это можно сделать легко. Одним законом. Но будут иски в Европейский суд по правам человека. Они будут проиграны Украиной. Потому что такие уже прецеденты были и с другими странами, и с Украиной. Иски по люстрации мы проигрывали. Потом у нас будут обязательства восстанавливать это все», — объяснил Корниенко.

По его словам, чтобы не допустить к власти депутатов из запрещенных Киевом партий, необходимо провести широкую информационную кампанию.

Накануне депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск вероятными направлениями для контрнаступления. Когда именно произойдет наступление, станет понятно во время весенней кампании, отметил он.

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Алевтина Запольская
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