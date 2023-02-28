«Ъ»: производство нефти в России вернулось на досанкционный уровень

Российская нефтедобыча в феврале впервые вернулась к досанкционному уровню и может превысить показатель февраля 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По сравнению с январем добыча по итогам февраля может вырасти на два процента, до более чем 1,5 миллиона тонн в сутки. В феврале меньше дней, нефтекомпании могут наращивать суточную добычу по экономическим причинам перед возможным сокращением в марте, пояснил Борис Синицын из «Ренессанс капитала».

Тогда по сравнению с январем снижение производства в марте может оказаться почти семь процентов месяц к месяцу (около 650 тысяч баррелей в сутки). Это может поддержать котировки нефти, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Россия увеличила экспорт сырой нефти через тихоокеанские порты до 3,63 миллиона баррелей в день, что является рекордом с начала 2022 года. При этом в марте страна должна снизить добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки.