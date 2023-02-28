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08:28, 28 февраля 2023Россия

Минобороны сообщило о прибытии на Украину поезда с психотропными веществами

Минобороны заявило, что 10 февраля в Краматорск поездом доставили психотропные вещества

Фото: Unsplash

В Краматорск 10 февраля прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находились психотропные вещества. Об этом стало известно Минобороны России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его брифинг публикуется в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что прибывший на Украину поезд, в котором находились иностранные граждане, отбуксировали на территорию Краматорского металлургического завода имени Куйбышева, где химикаты разгрузили под руководством сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и членов командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», — сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает применение вещества Би-зет — оно вызывает острый психоз, галлюцинации, нарушения памяти и потерю ориентации.

Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что в зону боевых действий для военнослужащих ВСУ поставлялся морфин. Помимо этого, в распоряжении Минобороны также оказалась информация о многочисленных фактах употребления украинскими солдатами наркотиков и психотропных веществ, включая метадон и амфетамин.

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Анастасия Шейкина
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