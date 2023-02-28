США высказались о вероятности применения Россией ядерного оружия

Замглавы министра обороны США Кол не увидел вероятности применения Россией ядерного оружия

Маловероятно, что Россия решит применить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает РИА Новости.

«Мы очень ясно дали понять российскому руководству на высших уровнях, что любое применение ядерных вооружений на Украине в любом масштабе рассматривалось бы как меняющее мир событие», — заявил он. По словам Кола, такое решение повлекло бы за собой тяжелые последствия, превышающие все то, что уже испытали россияне.

Замглавы Минобороны США также отметил, что хорошая новость заключается в том, что Москва едва ли поступит таким образом.

Аналогичное мнение ранее выразил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В ходе разговора по видеосвязи с группой экспертов он заявил, что применение Москвой стратегического ядерного оружия маловероятно. Однако отмечалось, что американская администрация все еще беспокоится, что российское руководство может приказать применить тактические ядерные вооружения на поле боя на Украине