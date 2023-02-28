Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 28 февраля 2023Мир

США высказались о вероятности применения Россией ядерного оружия

Замглавы министра обороны США Кол не увидел вероятности применения Россией ядерного оружия

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Маловероятно, что Россия решит применить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает РИА Новости.

«Мы очень ясно дали понять российскому руководству на высших уровнях, что любое применение ядерных вооружений на Украине в любом масштабе рассматривалось бы как меняющее мир событие», — заявил он. По словам Кола, такое решение повлекло бы за собой тяжелые последствия, превышающие все то, что уже испытали россияне.

Замглавы Минобороны США также отметил, что хорошая новость заключается в том, что Москва едва ли поступит таким образом.

Аналогичное мнение ранее выразил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В ходе разговора по видеосвязи с группой экспертов он заявил, что применение Москвой стратегического ядерного оружия маловероятно. Однако отмечалось, что американская администрация все еще беспокоится, что российское руководство может приказать применить тактические ядерные вооружения на поле боя на Украине

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пентагон отреагировал на приостановку Россией членства в ДСНВ
В Москве под грузовиком заметили похожий на гранату предмет
Путин подписал закон о регламентации прав заключенных при введении спецусловий
Американский полковник рассказал о скором побеге Зеленского
Блогерша помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос
Путин подписал закон о праве кабмина приостанавливать раскрытие статистики
Искусственный интеллект научился писать проповеди и разозлил священнослужителей
В ФРГ пожаловались на нехватку ПВО из-за Украины
Похитительницей породистых собак в Подмосковье оказалась 50-летняя женщина
Единственный не попавший под санкции российский губернатор решил судиться с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.