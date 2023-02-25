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03:10, 25 февраля 2023Мир

США оценили вероятность применения Москвой стратегического ядерного оружия

Politico: США не видят причин опасаться, что Россия применит стратегическое ядерное оружие

Фото: Al Drago - Pool via CNP / Globallookpress.com

Вашингтон считает, что применение Москвой стратегического ядерного оружия маловероятно. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Уточняется, что такую оценку американский советник дал во время разговора по видеосвязи с группой экспертов. «Салливан сказал, что нет реальных опасений того, что [президент России] Владимир Путин использует стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников», — пишет газета.

Однако американская администрация все еще беспокоится, что российское руководство может приказать применить тактические ядерные вооружения на поле боя на Украине, несмотря на отсутствие признаков того, что это может случиться в скором времени, говорится в материале.

Также, по сведениям издания, Салливан рассказал, что президент США Джо Байден обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским «гарантии», которые Вашингтон мог бы дать Киеву в случае завершения потенциальных мирных переговоров. При этом он отметил, что окончания боевых действия и начала переговорного процесса пока не предвидится.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе конфликта на территории Украины. Он напомнил о существовании доктрины, описывающей конкретный случай для применения ядерного оружия.

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Варвара Кузьмина
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