Посол России ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Киеве

Посол России Келин: Москва не собирается применять ядерное оружие в конфликте на Украине

Москва не собирается применять ядерное оружие в ходе конфликта на территории Украины. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC.

Отвечая на вопрос журналиста о планах России, дипломат напомнил о существовании четкой доктрины, которая описывает конкретный случай для применения ядерного оружия.

«Это если ядерный удар будет нанесен по России впервые и если нападение с использованием обычного оружия будет настолько серьезным, что существование нашего государства будет в опасности», — отметил Келин.

На данный момент конфликт не соответствует ни одному из перечисленных факторов, заключил посол России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва отвергает возможность приближения ядерной войны после приостановки участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию, — это США и их сателлиты», — сказал он.