МИД отверг возможность приближения ядерной войны

Замглавы МИД Рябков заявил, что приостановка Россией ДСНВ не приближает ядерную войну

Москва отвергает возможность приближения ядерной войны после приостановки участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию, — это США и их сателлиты», — сказал он.

По его словам, Москва делала предупреждения США о пагубности их политики как по закрытым каналам, так и публично. При этом он заметил, что приостановка ДСНВ не меняет позицию России касательно того, в каких гипотетических ситуациях можно применить ядерное оружие.

Замглавы ведомства также подчеркнул, что выбор за Вашингтоном, куда дальше пойдет мир, — он должен проникнуться ответственностью за судьбы цивилизации.

21 февраля президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия Москвы в ДСНВ. Отмечается, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем.