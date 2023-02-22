Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 22 февраля 2023Мир

МИД отверг возможность приближения ядерной войны

Замглавы МИД Рябков заявил, что приостановка Россией ДСНВ не приближает ядерную войну

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Москва отвергает возможность приближения ядерной войны после приостановки участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию, — это США и их сателлиты», — сказал он.

По его словам, Москва делала предупреждения США о пагубности их политики как по закрытым каналам, так и публично. При этом он заметил, что приостановка ДСНВ не меняет позицию России касательно того, в каких гипотетических ситуациях можно применить ядерное оружие.

Замглавы ведомства также подчеркнул, что выбор за Вашингтоном, куда дальше пойдет мир, — он должен проникнуться ответственностью за судьбы цивилизации.

21 февраля президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия Москвы в ДСНВ. Отмечается, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Стало известно состояние сбитого с сестрой на переходе в Подмосковье мальчика
Россиянин зарубил топором сожительницу во время конфликта
Трихолог перечислила тревожные признаки при выпадении волос
Россиянкам раскрыли опасность наращивания ресниц и использования туши зимой
Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» в дебютном матче против «Спартака»
В Европе доля энергии из возобновляемых источников впервые обогнала долю газа
В МИД заявили о желании Запада стереть Россию с карты мира
Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуке
В ОАЭ российский вертолет назвали самой большой неожиданностью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.