В США спрогнозировали исход украинского конфликта

The Atlantic: конфликт на Украине может длиться годы, а переговорный процесс будет хрупким

Конфликт на Украине может длиться годы, а переговорный процесс будет хрупким и зависимым от вмешательства третей стороны. Об этом в материале для The Atlantic пишет обозреватель Ури Фридман, ссылаясь на мнение американских аналитиков, которые спрогнозировали исход украинского кризиса.

Так, по мнению бывшего посла США на Украине Джона Хербста, российско-украинское противостояние может окончиться в 2023 году только при условии оперативной отправки военной помощи Киеву и лишения Москвы контроля над сухопутным мостом, соединяющем Россию с Крымским полуостровом. «Это могло бы оказать давление на [президента России Владимира] Путина, чтобы он заключил мирное соглашение или даже привело к смене российского руководства», — отмечает он.

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман напротив считает, что конфликт уже перерос в длительное противостояние по сравнению с другими межгосударственными столкновениями. «Войны такого рода, как правило, группируются как относительно кратковременные — длящиеся не более недель или нескольких месяцев — или в среднем длящиеся несколько лет. С 1946 года более половины межгосударственных войн, подобных войне на Украине, закончились менее чем за год, но когда такие войны продолжаются более года, они длятся в среднем более десяти лет», — обратил внимание аналитик.

Гендиректор прогнозирующей компании Good Judgment Уоррен Хэтч назвал три предполагаемые даты завершения конфликта. По его мнению, Россия и Украина с вероятностью 70 процентов не согласятся прекратить боевые действия до 1 октября 2024 года. «Когда суперпрогнозистов попросили назвать год, в котором, по их ожиданиям, закончится война, средний ответ был 2025, минимум 2024 и максимум 2037», — заявил он.

В публикации также отмечается, что любое завершение конфликта будет не прочным и за ним в любой момент может последовать возобновление горячей фазы противостояния, «особенно если нынешняя волна боевых действий утихнет из-за преждевременного прекращения огня, когда ни один из фундаментальных вопросов не решен».

Ранее советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Бэрроу заявил, что Соединенное Королевство не хочет допустить заморозки конфликта на Украине. Он отметил, что надеется на скорое завершение конфликта на условиях Киева с учетом сохранения территориальной целостности Украины.