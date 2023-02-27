В Британии назвали условие для прекращения конфликта на Украине

Советник премьер-министра Британии назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Cоветник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Бэрроу заявил, что Соединенное Королевство не хочет допустить заморозки конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопросы депутатов британского парламента Бэрроу отметил, что надеется на скорое завершение конфликта на условиях Киева с учетом сохранения территориальной целостности Украины.

Он отметил, что Британия продолжит поставлять инструменты Украине, благодаря которым она сможет «защитить себя и преуспеть на поле боя». «Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру. Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине», — говорит он.

Также политик заявил, что Лондон не собирается направлять истребители Киеву, а вместо этого Киеву будут переданы танки и дальнобойные вооружения.

Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак призовет союзников по «Группе семи» (G7) к поставкам Украине дальнобойного оружия. Ожидается, что британский премьер объяснит важность подобного шага необходимостью предоставить Киеву «решающее преимущество на поле боя».