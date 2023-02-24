Стало известно о планах Британии по поставкам на Украину дальнобойного оружия

Sky News: Британия призовет союзников по G7 к поставкам на Украину дальнобойного оружия

Премьер-министр Британии Риши Сунак призовет союзников по «Группе семи» (G7) к поставкам Украине дальнобойного оружия. О планах британского лидера сообщает сообщает Sky News.

Как стало известно телеканалу, с такой инициативой Сунак выступит на онлайн-консультациях G7, которые пройдут в пятницу, 24 февраля. Ожидается, что британский премьер объяснит важность подобного шага необходимостью предоставить Киеву «решающее преимущество на поле боя».

При этом ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес исключил поставки Украине британских истребителей Eurofighter Typhoon. Он объяснил, что боевые самолеты могут оказаться слишком сложны в эксплуатации для украинских военных, а потому для их передачи придется направить на Украину сотни британских военнослужащих, к чему в Лондоне пока не готовы.

Также сообщалось, что Япония, которая в этом году председательствует в объединении, предложит партнерам по G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны. По словам японского премьера Фумио Кисиды, новые рестрикции затронут третьи страны, которые оказывают России военную поддержку.