В Британии объяснили отказ от поставок Украине истребителей

Министр обороны Британии Уоллес исключил поставки Киеву истребителей в ближайшее время

Британия в ближайшее время не будет передавать Киеву истребители Eurofighter Typhoon, поскольку для их обслуживания потребуется разместить на Украине сотни британских военнослужащих. Так отказ от поставок Украине боевых самолетов объяснил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его слова приводит газета The Guardian.

Он пояснил, что британские истребители могут оказаться слишком сложны в эксплуатации для украинских военных, а потому для их передачи придется задействовать сотни людей: инженеров, пилотов, инструкторов и специалистов по радиоэлектронной борьбе. «Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах. Чтобы поставить туда Typhoon, нам придется послать 200 служащих Королевских военно-воздушных сил Великобритании, а мы пока к этому не готовы», — исключил Уоллес.

Вместе с тем, британский министр отметил, что если другие страны будут готовы поставить Украине имеющиеся у них истребители советского производства, то Лондон будет готов обеспечить их оборону с воздуха, тем самым компенсируя утрату ими боевых самолетов.

Ранее заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила поставки Киеву истребителей пятого поколения. По ее словам, в Соединенных Штатах уже ведутся соответствующие обсуждения. Нуланд отметила, что подобный шаг позволит обеспечить долгосрочные потребности Киева.