Россиянка превысила пределы самообороны и зарезала избивавшего ее сожителя

В ЯНАО будут судить 47-летнюю женщину, зарезавшую сожителя за избиение во время скандала

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело местной жительницы, зарезавшей 47-летнего сожителя при превышении самообороны. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 декабря 2022 года в селе Толька сожители стали сандалить, так как мужчина постоянно выпивал. Он начал избивать женщину кулаками по голове и телу. Тогда фигурантка решила защититься и ударила нападавшего ножом в живот, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 108 («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 46-летнего местного жителя за убийство 37-летней сожительницы.