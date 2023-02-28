Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой юбке Zara

Кейт Миддлтон вышла в свет в юбке массмаркетового бренда Zara стоимостью 1800 рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевой одежде испанского массмаркетового бренда Zara. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Кейт Миддлтон вышла в свет в длинном кремовом пальто, белой водолазке и юбке с узором «гусиные лапки» указанной марки стоимостью 20 фунтов стерлингов (примерно 1800 рублей). Также она дополнила образ остроносыми черными сапогами на каблуках, перчатками и компактной сумкой, распустив волосы.

Фото: Ian Vogler / WPA Pool / Getty Images

Отмечается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Южный Уэльс в преддверии местного праздника — Дня святого Давида — в рамках поддержки инициативы в области психического здоровья. Они посетили реабилитационный центр Brynawel.

Ранее в феврале Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в наряде 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей. Она надела белое платье с поясом в греческом стиле бренда Alexander McQueen.