Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье и серьгах за 1,5 тысячи рублей

Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в платье 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин вышла в свет в старом платье и дешевых серьгах. Об этом сообщает CNN.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили ежегодную кинопремию BAFTA. Сын принцессы Дианы выбрал для красной дорожки классический бархатный костюм черного цвета. Его супруга, в свою очередь, надела белое платье с поясом в греческом стиле бренда Alexander McQueen. Свой образ Миддлтон дополнила черными высокими перчатками и серьгами в виде массивных цветов марки Zara, стоимость которых составляет 18 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей).

Монаршая особа была замечена в данном платье в 2019 году. Однако портные немного его изменили, перешив бант на левом плече Миддлтон.

Ранее принцесса Уэльская Кэтрин посетила школу в городе Дерби, Англия, чтобы встретиться с Прит Чанди, которая ранее установила мировой рекорд в самой длинной одиночной полярной экспедиции. Для этого события знаменитость примерила черные брюки, белый лонгслив и твидовый пиджак Zara, который представлен в ассортименте марки за 99 долларов (7,2 тысяч рублей).