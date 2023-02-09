Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде Zara

Кейт Миддлтон вышла в свет в пиджаке массмаркетового бренда Zara за 7218 рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин вышла в свет в одежде испанского массмаркетового бренда Zara и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Кейт Миддлтон посетила школу в городе Дерби, Англия, чтобы встретиться с Прит Чанди, которая ранее установила мировой рекорд в самой длинной одиночной полярной экспедиции. Знаменитость появилась на публике в черных брюках, белом лонгсливе и твидовом пиджаке Zara, который представлен в ассортименте марки за 99 долларов (7218 рублей).

В качестве обуви монаршая особа выбрала кеды Veja за 150 долларов (10,9 тысячи рублей), а также дешевые серьги с жемчугом ретейлера Accessorize. При этом волосы знаменитости распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В декабре 2022 года журналисты раскрыли многомиллионная стоимость новой одежды и драгоценностей принцессы Уэльской Кэтрин в 2022 году. Супруга принца Уильяма надела наряды и украшения на 176 664 фунта стерлингов (примерно 15,5 миллиона рублей), что стало для нее рекордом за последние несколько лет.