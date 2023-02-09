Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:57, 9 февраля 2023Ценности

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде Zara

Кейт Миддлтон вышла в свет в пиджаке массмаркетового бренда Zara за 7218 рублей

Фото: Arthur Edwards / WPA Pool / Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин вышла в свет в одежде испанского массмаркетового бренда Zara и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Кейт Миддлтон посетила школу в городе Дерби, Англия, чтобы встретиться с Прит Чанди, которая ранее установила мировой рекорд в самой длинной одиночной полярной экспедиции. Знаменитость появилась на публике в черных брюках, белом лонгсливе и твидовом пиджаке Zara, который представлен в ассортименте марки за 99 долларов (7218 рублей).

Материалы по теме:
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня 2021
Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Пришлись ко дворуЖенщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
15 января 2018

В качестве обуви монаршая особа выбрала кеды Veja за 150 долларов (10,9 тысячи рублей), а также дешевые серьги с жемчугом ретейлера Accessorize. При этом волосы знаменитости распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В декабре 2022 года журналисты раскрыли многомиллионная стоимость новой одежды и драгоценностей принцессы Уэльской Кэтрин в 2022 году. Супруга принца Уильяма надела наряды и украшения на 176 664 фунта стерлингов (примерно 15,5 миллиона рублей), что стало для нее рекордом за последние несколько лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Зеленский решил обратиться к депутатам Европарламента
Disney объявила о продолжении самых популярных мультфильмов
Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД
Польша решила закрыть погранпереход с Белоруссией
Лучший мегаполис для жизни снял все ограничения на въезд для россиян
Названа причина обстрелов нефтепровода «Дружба»
Генерал Соболев ответил на обвинения Кадырова в готовности сдаться полякам
Польша отказалась передавать Украине истребители «в первых рядах»
Белоруссия примет на вооружение модернизированный Т-72
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.