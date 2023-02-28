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13:10, 28 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это», — написал глава государства.

Он напомнил, что годом ранее страна подала заявку на вступление в ЕС и получила стату кандидата. «В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве», — отметил Зеленский.

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Алевтина Запольская
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