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22:38, 17 февраля 2023Мир

Польша предложила предоставить Украине «эксклюзивные условия» по вступлению в ЕС

Премьер Польши Моравецкий предложил предоставить Украине особые условия по вступлению в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с предложением о предоставлении Украине «эксклюзивных условий» по вступлению в Евросоюз (ЕС). По его словам, для этого будет необходим соответствующий формат обсуждения данного вопроса, сообщает РИА Новости.

«Если бы я мог отменить нормальный путь по вступлению, то мой ответ — да. Мы не можем позволить этой стране вести переговоры как для обычного кандидата в ЕС», — заявил он.

Моравецкий отметил, что хочет добиться ускоренного принятия Украины в Европейский союз, добавив, что страна как можно скорее должна стать частью ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать новый, особый процесс специально для Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. По его словам, власти республики готовятся начать переговоры по процессу вступления Украины в Евросоюз после получения статуса кандидата.

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Марина Совина
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