В Москве открыли центр поддержки участников специальной военной операции

В Москве открылся единый центр поддержки для всех участников СВО и их семей

В Москве открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, сообщает официальный сайт мэра столицы.

«Открывается новый центр, который уже охватывает не только семьи, но и самих участников СВО. И здесь можно получить все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, реабилитации, и заканчивая образованием, помощью в поиске новой работы, другими услугами. Главное — надеюсь, что в этом центре будет создана душевная домашняя атмосфера и здесь будет тепло и уютно», — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, по словам мэра Москвы, к работе по социальной адаптации и оказанию поддержки участникам СВО планируют больше привлекать некоммерческие и благотворительные организации, в том числе за счет выделения им целевых грантов.

«Синергия общественных организаций, волонтерского движения, городских услуг и возможностей, конечно, должна создать ту атмосферу, которая поможет семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми. И важно, конечно, для ребят, которые приходят с СВО, особенно тех, которые возвращаются с тяжелыми ранениями, реабилитироваться и вернуться к нормальной мирной жизни», — добавил он.

Центр поддержки разместили в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Площадь здания — пять тысяч квадратных метров. Его построили в 1979 году. Ранее там находился политехнический колледж № 42.

В новом городском учреждении участники СВО и члены их семей могут получить комплексную помощь и поддержку. Она включает: предоставление справочной информации о работе городских сервисов и мерах социальной поддержки; оформление социальных пособий и льгот, психологическую поддержку и психотерапевтические услуги; юридическую помощь; поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации; помощь в подборе программ адаптации, позволяющих принять новые условия жизни; помощь в переобучении, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве; помощь в подборе спортивных занятий, соответствующих индивидуальным запросам и возможностям.

«Меры поддержки в едином центре будут одинаковые для всех: контрактников, мобилизованных, добровольцев. А вот подход индивидуальный: каждому составят свою программу адаптации. За участником СВО и семьей будет закреплен персональный координатор», — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы.

Для рассмотрения индивидуальных случаев в центре создана междисциплинарная комиссия по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизе технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. В состав комиссии войдут специалисты департаментов труда и социальной защиты населения, здравоохранения, а также Федерального бюро медико-социальной экспертизы.

Кроме того, единый центр поддержки станет клубом для общения и социализации участников СВО и членов их семей, куда можно просто прийти для того, чтобы хорошо провести время.

В августе этого года планируется открыть вторую очередь центра — корпус № 2, в котором разместят зону выдачи технических средств реабилитации, спортивные залы (с раздевалками и душевыми) для проведения тренировок и соревнований и помещения для общения по интересам (столярная мастерская, бильярдный клуб, мастерские по ремонту технических средств реабилитации).

По словам Татьяны Голиковой, в соответствии с поручением президента России появится государственный фонд поддержки ветеранов специальной военной операции. Система поддержки должна быть развернута в течение 2023 года на всю страну, поэтому подобные центры планируется создавать и в других регионах.

«Москва является флагманским центром: уже есть определенные наработанные технологии, уже есть стандарты общения и стандарты того, как это надо делать. И я думаю, что, Сергей Семенович, с вашей поддержкой, как это обычно происходит, коллеги из других регионов смогут взять эти технологии, для того чтобы тиражировать», — сказала она.

Планируется не только обучить сотрудников из регионов, защитить их от эмоционального выгорания, но и наладить обратную связь с семьями военнослужащих. В будущем в центрах также может оказываться помощь всем ветеранам боевых действий, в том числе Великой Отечественной войны.

«Человек не должен быть забыт. Ни одна из семей, члены