Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:14, 1 марта 2023Ценности

Россиянам назвали вызывающие акне продукты

Косметолог Шабаги Мадиева: фастфуд и молочные продукты провоцируют возникновение акне

Фото: Barbara Krysztofiak / Unsplash

Косметолог, дерматовенеролог Шабаги Мадиева назвала россиянам вызывающие акне продукты. Ее комментарий приводят «Известия».

Врач выделила среди них кофе, сладкую, соленую, жареную пищу и фастфуд. Например, в последнем находятся трансжиры, которые провоцируют воспаление кожи. Кроме того, врач внесла в список молочные продукты. «Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме и, как следствие, приводят к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, эксперт отметила, что к причинам возникновения акне относятся гормональный дисбаланс, стресс, нарушения в работе иммунной системы и заболевания желудочно-кишечного тракта. По этой причине при лечении Мадиева также посоветовала обратиться к гастроэнтерологу.

В феврале британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь цели помогут ретиноиды. В то же время в борьбе со старением эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Миру предрекли новые землетрясения
Футболист сборной России заявил о желании уехать в Европу
Лукашенко заявил о поддержке инициатив Китая в сфере международной безопасности
Туристка едва не лишилась 4,5 миллиона рублей из-за укуса бешеной кошки
Названы причины падения элитного дома в Турции при землетрясении
Ляйсан Утяшева показала россиянкам простой способ накачать ягодицы к лету
Президент Венгрии потребовала немедленной ратификации Финляндии и Швеции в НАТО
Роскомнадзор назвал причину блокировки Shutterstock
Бывший фронтмен Radish Бен Квеллер сообщил об убийстве 16-летнего сына
Назван самый разбогатевший российский миллиардер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.