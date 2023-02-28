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17:14, 28 февраля 2023Ценности

Косметолог назвала пять главных средств для омоложения кожи

Косметолог Памела Бенито посоветовала ретиноиды и витамин С для омоложения кожи

Фото: Ralf-Udo Thiele / Globallookpress.com

Британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. Они стимулируют клеточный обмен и рост клеток, используются для лечения акне и псориаза, а также улучшают внешний вид кожи.

В то же время в борьбе со старением эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3. Данные вещества способствуют сужению пор, разглаживанию морщин и уменьшают пигментацию, отметила собеседница издания. Кроме того, Бенито посоветовала применять солнцезащитный крем, назвав воздействие ультрафиолетового излучения одной из основных причин увядания кожи.

Ранее российский косметолог Олеся Панченко назвала продукты для сохранения молодости кожи. В первую очередь специалистка призвала увеличить употребление воды. В то же время следует включить в рацион оливковое масло и жирную рыбу.

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Алина Гостева
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