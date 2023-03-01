Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:26, 1 марта 2023Культура

Балерина Большого театра сыграла роботов-двойняшек в игре Atomic Heart

Балерина Большого театра сыграла роботов-двойняшек в российской игре Atomic Heart

Скриншот: Игра Atomic Heart

Балерина Большого театра Анита Пудиков сыграла роботов-двойняшек в российской игре Atomic Heart. Об этом сообщает Medialeaks.

Движения танцовщицы легли в основу движений героев игры. Отмечается, что для того, чтобы танец исполнили два персонажа, вместе с Пудиковой задействовали ассистентку. «Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в "Atomic Heart". Только так теперь буду представляться. Спасибо за возможность быть причастной», — пошутила девушка в соцсетях.

Также сообщается, что балерина расказывала о своем участии в проекте год назад, однако стала известна уже после релиза игры, когда видео с репетиций девушки выложил в сеть американский блогер.

Ранее Atomic Heart получила дату выхода. Действие приключенческого боевика с элементами RPG происходит в альтернативном СССР, где развернулось массовое строительство роботов. Российская студия Mundfish, которая является разработчиком тайтла, назвала дату релиза — 21 февраля 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»
Подсчитаны расходы на индексацию социальных пенсий в России
Самолеты едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки пилота
В российском регионе дольщики не дождались квартир от застройщика и умерли
США признали неспособность изменить состав постоянных членов СБ ООН
Международная ассоциация бокса завела дело против бойкотирующих ЧМ стран
Российский губернатор заявил о задержании почти сотни «мамкиных революсьенеров»
Экс-министр Британии заявил об участии США в смене власти в других странах
Бывший начальник отдела МЧС Москвы предстанет перед судом за взятки
Вероятность переизбрания Эрдогана после землетрясения оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.