Балерина Большого театра сыграла роботов-двойняшек в игре Atomic Heart

Балерина Большого театра сыграла роботов-двойняшек в российской игре Atomic Heart

Балерина Большого театра Анита Пудиков сыграла роботов-двойняшек в российской игре Atomic Heart. Об этом сообщает Medialeaks.

Движения танцовщицы легли в основу движений героев игры. Отмечается, что для того, чтобы танец исполнили два персонажа, вместе с Пудиковой задействовали ассистентку. «Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в "Atomic Heart". Только так теперь буду представляться. Спасибо за возможность быть причастной», — пошутила девушка в соцсетях.

Также сообщается, что балерина расказывала о своем участии в проекте год назад, однако стала известна уже после релиза игры, когда видео с репетиций девушки выложил в сеть американский блогер.

Ранее Atomic Heart получила дату выхода. Действие приключенческого боевика с элементами RPG происходит в альтернативном СССР, где развернулось массовое строительство роботов. Российская студия Mundfish, которая является разработчиком тайтла, назвала дату релиза — 21 февраля 2023 года.