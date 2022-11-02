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16:30, 2 ноября 2022Наука и техника

Названа дата выхода Atomic Heart

Игра Atomic Heart российской студии Mundfish выйдет 21 февраля 2023 года

Фото: Axville / Unsplash

Российская игра Atomic Heart получила дату выхода. Об этом сообщается на цифровых площадках — в частности, VK Play.

Приключенческий боевик с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативном СССР, оказался доступен для предзаказа. Возможность оформить покупку на Atomic Heart появилась на платформе VK Play. Стоимость стандартного издания составила 2499 рублей. Также российская студия Mundfish, которая является разработчиком тайтла, назвала дату релиза — 21 февраля 2023 года.

В описании игры говорится, что заказавшие стандартную версию Atomic Heart получат скины на топор «Швед» и оружие «Электро». Покупатели «золотого» издания за 3199 рублей будут иметь уникальные скины и сезонный пропуск, открывающий доступ к будущим DLC. Геймеры, которые приобретут премиум-издание за 3599 рублей, кроме вышеупомянутых бонусов получат скины к автомату Калашникова и «Звездочке», цифровой артбук.

В PlayStation Store и Xbox Store Atomic Heart оказалась доступна по цене от 69 до 109 долларов, в Steam — от 59 до 99 евро.

В начале августа российская студия Perelesoq из Москвы показала трейлер игры Torn Away. По словам создателей, игра позволит «взглянуть на ужасы Второй мировой войны глазами ребенка».

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Андрей Ставицкий
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